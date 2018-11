Rankweiler Frauenpower

Zweites Rankweiler Fraua Märktle lockte ins Vereinshaus.

Rankweil. Nach der Premiere in Rankweil im vergangenen Jahr, strömten auch bei der zweiten Auflage des Fraua Märktle zahlreiche interessierte Besucher in den Saal des Vereinshauses. Wer nun eine reine Frauenversammlung hinter der Veranstaltung vermutet, der wurde rasch eines Besseren belehrt. Zahlreiche Männer folgten der Einladung ebenso und auch einige Austellerinnen wurden von ihren Ehegatten oder Lebensgefährten an den Ständen unterstützt.