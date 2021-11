Rankweiler Eislaufsaison beginnt

Am Sonntag, 7. November, startet der Eislaufplatz Gastra mit einem kostenlosen Tageseintritt in die Wintersaison – sofern das Wetter mitspielt. In den Weihnachts- und Semesterferien sind Eislaufkurse geplant und die beiden Hockeyvereine sowie der Eissportverein freuen sich über jeden Neuzugang.

Online-Tickets sind ab sofort im Webshop der Marktgemeinde Rankweil unter www.webshop.rankweil.at erhältlich. Zudem wird es auch heuer wieder auf rankweil.at einen Besucherzähler geben, welcher in Echtzeit anzeigt, wie viele Personen aktuell noch eingelassen werden können. Dies erspart Wartezeiten vor dem Eingang. Derzeit ist der Zutritt ist nur mit 3G-Nachweis möglich, generell sind die aktuelle Coronavorgaben einzuhalten. Vor Ort gibt es keine Testmöglichkeit.

Preise und Öffnungszeiten

Eine Einzelkarte kostet bis 15 Jahre 1,50 Euro, Erwachsene bezahlen 4,20 Euro. Die Familien-Saisonkarte ist für 95,80 Euro zu haben. Zudem ist der Eislaufplatz Gastra in der Familien-Erlebniskarte Vorderland inkludiert. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.vorderland.com. Geöffnet ist der Eislaufplatz täglich von 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis mindestens 16.30 Uhr. Wöchentlich finden außerdem vier Abendlaufzeiten von 19.30 bis 21.30 Uhr statt.

Einziger Outdoor-Eislaufplatz in der Region

Neben der Vorarlberghalle in Feldkirch ist der Eislaufplatz in Rankweil die einzige Möglichkeit, um in der Region eiszulaufen. Zwischen November und Februar drehen jedes Jahr über 20.000 Personen ihre Runden auf der Gastra – pro Tag sind das etwa 220 Personen. Der Eislaufplatz ist Heimat von zwei Hockey-Clubs sowie dem Eissportverein Rankweil. Betrieben wird die Anlage von der Marktgemeinde Rankweil, welche den Platz vor wenigen Jahren generalsaniert hat und 2016 zum zweiten Mal den Eis-Stern der Vorarlberger Eissport Akademie erhalten hat. Der Eis-Stern ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste bei der Unterstützung, Imagepflege und Verbreitung des Eislaufsports.