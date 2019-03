Rankweiler Bevölkerung redet mit bei Erstellung des Straßen- und Wegekonzeptes

Der Straßenraum wird bei stetig steigender Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, Straßen und Wege immer knapper. Die Verkehrsteilnahme soll jedoch auch in Zukunft attraktiv, sicher und nachhaltig sein.

„Im Zuge dieses Workshops werden sämtliche Vorschläge gesammelt, die der Bevölkerung am wichtigsten sind. Ich lade deshalb die Rankweiler Bevölkerung ein, sich aktiv hier einzubringen, denn nur gemeinsam kann ein Konzept entstehen, damit auch in Zukunft ein gutes Miteinander möglich ist“, sagt Bürgermeister Martin Summer. Dieses adaptierte Straßen- und Wegekonzept soll als neuer Leitfaden für die Ausgestaltung des Straßen- und Wegenetzes inklusive der Landesstraßen dienen, um so zur Erhaltung und Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität besser beitragen zu können. Insbesondere der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und die Attraktivierung des nicht motorisierten Verkehrs stehen im Fokus. Die Marktgemeinde Rankweil erstellt dieses Konzept gemeinsam mit dem Büro „verkehrsingenieure Besch und Partner“ aus Feldkirch. Weitere Workshops sind in Planung.