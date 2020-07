Rankweil unterstützt Graffiti-Kunst

15 DrittklässlerInnen der Rankweiler Mittelschulen Ost und West haben ihren Pausenhof mit Graffiti gestaltet. Das Projekt soll die Akzeptanz von Graffiti als Kunstform stärken.

Unter Leitung von Anja Matt von der Offenen Jugendarbeit Rankweil und Graffiti-Künstler Fabian Hämmerle ließen sich die Nachwuchs-Sprayer im Pausenhof der Mittelschulen von Bildern aus internationalen Graffiti-Zeitschriften inspirieren. Anschließend beobachteten sie aufmerksam, wie Fabian Hämmerle die unterschiedlichen Graffiti-Styles am Flipchart präsentierte. Das Zeichnen der verschiedenen Stile wurde ausführlich auf Papier geübt, bevor es an die ersten Sprühversuche auf Pappkarton ging. Anschließend wurde dann mit dem Gestalten von Holzpaneelen für eine Wand im Pausenhof gestartet. Die bunten Kunstwerke werden ab Herbst den grauen Platz in einen farbfrohen Blickfang verwandeln.