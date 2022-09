Rankweil und Sulz kooperieren bei Kinderbetreuung

Ab Herbst 2022 werden zwölf dreijährige Kinder aus Rankweil im Kindercampus Sulz betreut. Aus Sicht der beiden Gemeinden sind solche Kooperationen zukunftsweisend, um Betreuungsplätze trotz knapper Ressourcen zu sichern.

Rankweil und Sulz haben sich bei der Kinderbetreuung zusammengeschlossen, um allen angemeldeten Kindern einen Betreuungsplatz anbieten zu können. Denn erstmals hat Rankweil – so wie viele andere Gemeinden auch – für das kommende Kindergartenjahr mehr Anmeldungen als verfügbare Betreuungsplätze. So werden zwölf Dreijährige aus Rankweil ab dem kommenden Kindergartenjahr im dritten Obergeschoss des Kindercampus Sulz unterkommen.

Aus Sicht der Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall eine zukunftsweisende Lösung: „Ich freue mich sehr, dass gemeinsam mit der Gemeinde Sulz diese Lösung zustande gekommen ist und auch, dass die Eltern dieser Lösung offen gegenüberstehen. Gemeinden werden in Zukunft neue Wege gehen müssen, um ausreichend Kinderbetreuung anbieten zu können.“ Der Sulner Bürgermeister Karl Wutschitz ergänzt: „Es war uns ein großes Anliegen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Generell sollte leerstehender Raum auch im öffentlichen Bereich besser genutzt werden und ich hoffe, dass andere Gemeinden diesem Beispiel folgen werden.“ Abgeschlossen wurde der Mietvertrag für die Räumlichkeiten auf höchstens drei Jahre – zusätzlich zum Mietzins übernimmt Rankweil die Personalkosten abzüglich der Landesförderung an die Gemeinde Sulz.

Mehr Raum, mehr Personal

Wie lange der Kindercampus in Sulz als Betreuungseinrichtung für Rankweil dienen wird, hängt unter anderem auch mit dem Baufortschritt für die neue Kinderbetreuung Markt im Zentrum von Rankweil zusammen. Der Baubeginn startet in Kürze, in der Zwischenzeit dienen Räume im ehemaligen Herz-Jesu-Heim als Ausweichquartier. Aber auch andernorts reagiert Rankweil auf die steigende Nachfrage: Erst kürzlich wurde der Bewegungskindergarten Markt zur Ganztagesbetreuung umgebaut. „Die regen Wohnbautätigkeiten in Rankweil und der damit einhergehende Zuzug sowie die gesellschaftliche Entwicklung werden uns weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Sicher ist, dass ein weiterer Ausbau des Kindergarten- und Kinderbetreuungsangebots in Verbindung mit der Aufstockung personeller Ressourcen unumgänglich sein wird“, so Bürgermeisterin Wöß-Krall abschließend.