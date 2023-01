Rankweil startet Kino-Montag für Senior*innen

Ein neuer Treffpunkt für Filmbegeisterte ist der Rankweiler Kino-Montag für Senior*innen. Von Januar bis Juni läuft einmal monatlich am Montag um 15:00 Uhr ein ausgewählter Film im Alten Kino Rankweil.

Am Montag, 20. Februar, steht „Ich war noch niemals in New York“ auf dem Programm und am Montag, 20. März gibt es die turbulente Komödie „Schmetterlinge im Ohr“. Weiter geht es mit der „Kleinen Hexe“ – ein Film für Großeltern und ihre Enkel – am Montag, 17. April. Den Abschluss bilden „Die Vergesslichkeit des Eichhörnchens“ am Montag, 15. Mai, und „Mord in St. Tropez“ am Montag, 19. Juni.