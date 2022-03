Rankweil startet in die Radsaison

Wie jedes Jahr startet die Gemeinde Rankweil mit dem Frühjahrs-Radmarkt der Elternvereine Rankweil Ost und West in die neue Fahrradsaison.

Rankweil. Am kommenden Samstag, dem 26. März erfolgt auf dem Schulplatz der Mittelschule Rankweil der Startschuss zum landesweiten Fahrradwettbewerb 2022. Gleichzeitig geht am Eröffnungstag auch wieder der bekannte und beliebte Fahrradmarkt der Elternvereine der Mittelschulen Ost und West in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Rankweil über die Bühne.