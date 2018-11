Rankweil setzt Klimaanpassungsstrategie um

Mitarbeiter des Bauhofs haben im Gemeindegebiet 21 abgestorbene Bäume ersetzt. Damit entspricht die Marktgemeinde der Klimaanpassungsstrategie des Bundes, welche unter anderem die Verbesserung des Kleinklimas in dicht bebauten Gebieten zum Ziel hat.

Es sind Sorten wie Stieleiche, Flaumeiche, Bergahorn, Feldahorn, Eberesche oder Linde, welche künftig für ein besseres Kleinklima in Rankweil sorgen sollen. Gepflanzt wurden die Bäume an der Bifangstraße, der Vorderlandstraße, der Appenzellerstraße und am Madlenerweg. „Gerade in dicht besiedelten Gebieten führt die Asphaltierung des Bodens zu heißer Luft in der Umgebung. Fehlen Bäume und ist der Boden zu stark versiegelt, sinkt die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung deutlich. Bäume spenden wertvollen Schatten und begrenzen so Temperaturextreme. Zudem filtern sie Staub, speichern Wasser und sind Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen“, erklärt Wilfried Ammann, Leiter des Rankweiler Bauhofs.