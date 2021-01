Rankweil schafft Pop-up-Schneespielhügel

Die Marktgemeinde Rankweil hat an fünf verschiedenen Standorten Schneehügel als temporäre Winterspielplätze errichtet.

Während der viele Schnee den einen im Wege ist, erfreut er an anderer Stelle die anderen. Diese Überlegung wurde in der Marktgemeinde Rankweil in die Tat umgesetzt: Mitarbeiter des Bauhofs haben im Zuge der Schneeräumung kleine Spiel- und Rodelhügel für Kinder geschaffen. Am Markplatz Rankweil, beim Spielplatz Merowinger, beim Eislaufplatz auf der Gastra, beim Spielplatz Brederis-Zentrum sowie beim Kinder- und Familientreff Bifang laden nun Schneehügel zum Rutschen, Tollen und zum kreativen Spiel mit Schnee ein.