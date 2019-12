Rankweil sammelt Wertstoffe unteridisch

Seit wenigen Tagen ist die Unterflur-Wertstoffsammelstelle für Metall sowie Weiß- und Buntglas am Bahnhof Rankweil in Betrieb.

Unscheinbar ragen drei Edelstahl-Säulen am Bahnhof Rankweil, nahe des neuen Sutterlüty-Markt in die Höhe. Sie sind kaum größer als gewöhnliche öffentliche Abfalleimer und doch haben sie es in sich: Drei Meter unter der Erde weitet sich der Behälter auf einen fünf Kubikmeter großer Container. Oder anders gesagt, jeder der unterirdischen Behälter umfasst die Menge von vier üblichen Glas- oder Metallcontainern.

„Diese unterirdische Lösung ist sauber, leicht handhabbar und die schmalen, runden Säulen verhindern das Abstellen und Anlehnen von Abfall“, so Wilfried Ammann über die Vorteile dieses Abfallsystems. Zudem sei die Station gut erreichbar – sogar per Zug, ergänzt er mit einem Augenzwinkern.

Derzeit gibt es in Rankweil zwölf frei zugängliche Abfallsammelstellen für Altmetall und -glas, welche auch nach Eröffnung des Abfallsammelzentrums Vorderland in Sulz bestehen bleiben. Pro Jahr fallen in Rankweil insgesamt rund 310 Tonnen Glasabfall und 110 Tonnen Metallabfall an.