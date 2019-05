Rankweil rüstet sich für Gäste aus aller Welt

In sechs Wochen reisen die Gymnaestrada-Gäste in Rankweil an. Als Nationendorf fungiert die Marktgemeinde – wie bereits im Jahr 2007 – erneut als Gastgeber für die Turnsportgruppen aus Kanada und Belgien.

Eine Besonderheit ist heuer die erstmalige Teilnahme von Malawi – ein Binnenstaat in Südostafrika. Die Beschaffung der erforderlichen Papiere war eine Herausforderung, denn Malawi ist kein Mitglied des Weltturnverbands. Nun ist aber alles fixiert: 13 Schülerinnen der Nkhamenya Girls Secondary School werden von zwei Lehrern und einer Lehrerin nach Vorarlberg begleitet. Untergebracht sind sie in der HLW Rankweil. Diese Schule unterstützt auf Initiative des Lehrers Markus Fröhlich, der auch Koordinator der Aktion “Bruder und Schwester in Not” der Diözese Feldkirch ist, Malawi im Rahmen von Sozialprojekten seit Jahren.



Über 1.200 Gäste aus Kanada und Belgien

„Altbekannte“ Gäste sind die BelgierInnen. Über 460 Turnbegeisterte aus verschiedenen Landesteilen werden am 6. Juli 2019 mit neun Bussen und vier Mini-Vans in Rankweil eintreffen. Die jüngsten Gäste sind acht Jahre alt, die ältesten über 80. Untergebracht sind sie in der Volksschule Montfort, in den Mittelschulen Ost und West und in Hotels. Ebenfalls zum zweiten Mal zu Gast sind die KanadierInnen. Sie zählen mit 782 Teilnehmenden im Alter von acht bis rund 90 Jahren zu den größten teilnehmenden Gruppen der Gymnaestrada und reisen bereits am 5. Juli 2019 mit Bussen vom Flughafen an. Nächtigen werden sie in der HLW und in der HTL sowie in Hotels.