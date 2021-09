Rankweil passt Kindergärten an gestiegene Nachfrage an

Seit diesem Kindergartenjahr gibt es in den Kindergärten Montfort und Merowinger mehr Raum für die Kinderbetreuung.

Zusätzlich benötigte Kindergartenplätze machten es erforderlich, dass die Schülerbetreuung, die seit einigen Jahren den zweiten Gruppenraum im Kindergarten Montfort für die Mittagsbetreuung nutzte, in Räumlichkeiten der VS Montfort übersiedelte. Somit wurde im Kindergarten Montfort der Raum wieder frei und ermöglicht nun eine Betreuung in zwei Gruppen. Im Zuge der Adaptierungsmaßnahmen wurde auch eine Lärmschutzdecke für beide Gruppenräume installiert. Derzeit besuchen 40 Kinder den Kindergarten Montfort, betreut von vier Pädagoginnen sowie drei Assistentinnen in Voll- und Teilzeitstellen.