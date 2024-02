Rankweil neu entdecken bei spannenden Führungen

Die Marktgemeinde Rankweil bietet neue geführte Veranstaltungsformate an – vom Nachtwächterspaziergang bis hin zu naturkundlichen Führungen an der Trift.

Neues Konzept

Rankweil hat daher ein Konzept umgesetzt, um die Gemeinde aus geschichtlicher oder naturkundlicher Perspektive zu entdecken – verbunden mit einem hohen Unterhaltungswert, etwa in Form von Märchenspaziergängen oder Nachtwächterführungen sowie vielen anderen außerge­wöhnlichen Inhalten. Das Standardangebot umfasst eine geschichtliche Führung durch Rankweil oder durch die Basilika-Wallfahrtskirche am Liebfrauenberg, einen Nachtwächterspaziergang, eine historische oder eine naturkundliche Führung an der Trift sowie Führungen an der Römervilla oder einen Märchen- bzw. Gasthausspaziergang durch Rankweil. Die Führungen im Standardangebot sind über ein Online-Formular buchbar.