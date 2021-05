Rankweil machte Senior*innen fit fürs E-Bike

Im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Pavillon – rüstig statt rostig“ lud die Marktgemeinde Rankweil kürzlich Senior*innen zum E-Bike-Kurs ein. Sicherheit und Fahrtechnik standen dabei im Fokus.

E-Bikes stehen als gesundes und umweltbewusstes Verkehrsmittel hoch im Kurs. Steigende Unfallzahlen belegen jedoch, dass das Fahren motorisierter Räder gelernt sein will. Neun Rankweiler Senior*innen nutzten deshalb kürzlich die Gelegenheit, am E-Bike-Kurs in Kooperation mit „Sicheres Vorarlberg“ teilzunehmen. Dabei wurden Brems- und Fahrtechniken geübt, zudem erfuhren die Teilnehmer*innen Wissenswertes über die Wartung und Pflege der Räder. Kursleiter Wolfgang Jast von der mobilen Radfahrschule „Easy Drivers“ durfte sich über viele positive Rückmeldungen freuen.

Die digitale Welt entdecken

Weitere Programmpunkte sind am 10. Juni und 17. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr, Rikscha-Ausfahrten ab dem Fuchshaus. Am 22. und 23. Juli wird dann jeweils von 14 bis 17 Uhr ins Rathaus zum Einführungskurs in die Welt der Smartphones und Tablets geladen. Zum Thema digitale Welt gibt es außerdem am 23. Juli von 9 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung im Rathaus. Mehr dazu auf www.rankweil.at/veranstaltungen oder unter T 05522 405-1127.