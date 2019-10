„Rankweil lässt kein Kind zurück“ ist ein Präventionsprogramm mit dem Ziel, allen Kindern ein chancengerechtes Aufwachsen in der Marktgemeinde zu ermöglichen. Dieses familienfreundliche Ziel wird konsequent fortgesetzt – mit weiteren neuen Initiativen.

In Kooperation mit dem Netzwerk Familie finden erstmalig Sprechstunden für Familien statt. Den Auftakt macht die Sprechstunde zum Thema „Kinderbetreuung im Krankheitsfall“ am Montag, 7. Oktober. „Familien brauchen in verschiedenen Lebenssituationen sehr kurzfristig eine verlässliche Person für die Kinderbetreuung. In der Sprechstunde berät eine Mitarbeiterin vom Netzwerk Familie die interessierten Eltern und gibt ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten“, informiert Projektleiterin Elke Moosbrugger. Am Montag, 4. November dreht sich alles um das Thema „Ein Baby kommt…Was ist zu tun?“ In dieser Sprechstunde gibt es Informationen über die Amtswege rund um die Geburt, über finanzielle Ansprüche und generelle Unterstützungsangebote. Beide Sprechstunden finden im Rathaus jeweils ab 16.00 Uhr statt.