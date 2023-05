Rankweil lädt zum "inegüxla"

Ein Blick hinter die Kulissen, ein Ausflug in die Geschichte oder die Besichtigung einer aktuellen Baustelle: Die neue Veranstaltungsreihe „inegüxla“ bietet ab 26. Mai einmal monatlich die Gelegenheit, die Marktgemeinde Rankweil besser kennenzulernen.

Jeden letzten Freitag des Monats wird um 17 Uhr zum „inegüxla“ geladen. „Unser neues Vermittlungsformat zeigt Rankweil von einer anderen Seite. Die Themen sind so vielfältig wie Rankweil selbst. Ziel ist es, neue Perspektiven zu eröffnen und aktuelle Entwicklungen besser verstehbar zu machen. Aber auch der Blick in die Geschichte kommt nicht zu kurz“, erklärt „inegüxla“-Initiatorin Stefanie Kollmann-Obwegeser vom Gemeindearchiv Rankweil.

Auftakt am Liebfrauenberg

Los geht’s am Freitag, 26. Mai um 17 Uhr mit einer Führung mit Mesner Martin Salzmann. Er weiht Interessierte auf dem Liebfrauenberg in die Geheimnisse der Basilika ein. Denn um das Wahrzeichen von Rankweil ranken sich viele Sagen und Legenden aus längst vergangenen Tagen… Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Kirchplatz am Liebfrauenberg. Die Führung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.