Weltspieltag am Rankler Marktplatz

Die Marktgemeinde Rankweil lädt am Weltspieltag, 28. Mai, 10 bis 17 Uhr, zu einem bunten Spielereigen am Marktplatz ein.

Jährlich am 28. Mai macht die UN-Kinderrechtskonvention auf den Wert des Spielens aufmerksam. Auch in Vorarlberg finden aus diesem Anlass verschiedene Spieleaktionen statt. Das Motto lautet heuer „Schluss mit der Einfalt – Es lebe die Vielfalt!“ und stellt damit das Thema Inklusion in den Mittelpunkt. Inklusion wird dabei als das Recht auf Teilhabe aller Menschen und insbesondere aller Kinder – unabhängig von körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie kulturellen oder sozioökonomischen Hintergründen – angesehen.