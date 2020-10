Rankweil ist familienfreundlichste Gemeinde im Land

Rankweil punktet erneut mit Familienfreundlichkeit. Bei einer Analyse und Bewertung im Rahmen der Rezertifizierung für das Landesprogramm „familieplus“ erreichte die Marktgemeinde 979 von 1.000 möglichen Punkten.

Hervorragende Bewertung in allen Bereichen

Rankweil erhielt für alle Bereiche hervorragende Bewertungen. Insgesamt setzt die Gemeinde laut Kommission 97,9 Prozent der wünschenswerten Kriterien um. Als Plus gilt die Einbindung der Bevölkerung in wichtige Entscheidungen: So entstanden die Leitziele im Sozialleitbild sowie die Strategien und Maßnahmen für die Entwicklung als lebenswerte und wirtschaftlich starke Gemeinde. Die familienfreundliche Ausrichtung nutzt Rankweil auch bewusst als Argument für Betriebsansiedelungen, so ein Ergebnis der Analyse. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall ist stolz auf die Auszeichnung, mit der Rankweil seiner Vorreiterrolle für Familienfreundlichkeit erneut gerecht wird. Ihr Dank gilt allen Beteiligten für das außerordentliche Engagement, das – ebenso wie das Zusammenwirken von Ehrenamt und Verwaltung – von der Prüfungskommission besonders gelobt wurde.