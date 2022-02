Rankweil ist familienfreundlicher Arbeitgeber

Die Marktgemeinde Rankweil ist in der Kategorie „Öffentlich-rechtliche Unternehmen“ erneut mit dem Gütesiegel für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet worden. Erstmals zu den familienfreundlichsten Unternehmen Vorarlbergs zählt außerdem die Sozialzentrum GmbH Rankweil.

Beurteilt wurden die Unternehmen hinsichtlich Arbeitszeit, Karenz und Wiedereinstieg, Elternförderung, Beruf und Pflege, familienbewusste Serviceleistungen, Chancengleichheit in der Führung und Weiterbildung sowie familienbewusste Unternehmenskultur. „Familienfreundlichkeit ist inzwischen ein bedeutender Faktor beim Wettbewerb um die besten Köpfe“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. „Insbesondere die Pandemie hat den Arbeitsalltag deutlich flexibler und digitaler gemacht. Lösungen wie Online-Konferenzen oder Homeoffice-Tage sind bei uns längst etabliert.“

Sozialzentrum GmbH erstmals ausgezeichnet

Besonders freut sich die Bürgermeisterin über die erstmalige Auszeichnung der Sozialzentrum GmbH in Rankweil, welche das Pflegeheim sowie betreutes Wohnen betreibt: „Gerade in Pflegeberufen, in denen Nacht- und Wochenenddienste anfallen, ist ein flexibles Arbeitszeitmodell notwendig um die Arbeit sozial verträglich zu gestalten.“ Zur Sozialzentrum GmbH gehört neben dem Pflegeheim Haus Klosterreben auch die Wohngemeinschaft in der Rebengasse. Insgesamt sind in beiden Einrichtungen mehr als 80 Mitarbeiter*innen beschäftigt.