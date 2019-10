Rankweil „isch mit am Rädle do“

Unter dem Motto „Fahrrad satteln, in die Pedale treten und Kilometer sammeln“ hat auch heuer wieder der mittlerweile österreichweite Fahrradwettbewerb stattgefunden.

Im Mittelpunkt stand dabei die Freude am Radfahren im Alltag – ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder für die kurzen Wege für Zwischendurch.Auch in Rankweil wurde fleißig inie Pedale getreten. Alleine in der Marktgemeinde haben 185 RadfahrerInnen am Fahrradwettbewerb teilgenommen und es wurden rund 230.000 Kilometer zurückgelegt. Die jüngsten FahrerInnen waren sechs Jahre alt. „Auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Marktgemeinde Rankweil waren beim Fahrradwettbewerb mit dabei und voller Stolz kann ich auch verkünden, dass unser Bauhofmitarbeiter Thomas Mair mit 12.440 Kilometern die meisten Kilometer mit dem Rad zurückgelegt hat“, betont Gemeinderat Alejandro Schwaszta. Im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im Vinomnasaal wurden aus den Rankweiler TeilnehmerInnen Gutscheine der Rankweiler Kaufmannschaft verlost. An der Preisverlosung konnten jene RadfahrerInnen teilnehmen, die ab Aktionsbeginn im März bis September mehr als 100 Kilometer zurückgelegt haben.

„Dieses rege Interesse am Radfahren zeigt einmal mehr, dass wir in der Marktgemeinde auf den richtigen Wegen zur Entlastung der Umwelt und des Umfeldes unterwegs sind. So wird beispielsweise bei uns konsequent das Radwegenetz ausgebaut“, sagt Katharina Wöß-Krall. So soll in Zukunft von der Schweizer Straße eine Landesroute nach Koblach führen. Einige Abschnitte wurden schon errichtet bzw. ausgebaut. Nun wird demnächst der Lückenschluss zwischen Schweizer Straße und Maldinaweg hergestellt. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes wurde auch die Schaffung einer überörtlichen Radwegachse zur Verbindung von Feldkirch und Rankweil westlich entlang der Autobahn kürzlich beschlossen. Der erste Abschnitt soll von der Tennisanlage in Altenstadt bis zum Zieglerweg in Rankweil im kommenden Jahr realisiert werden.