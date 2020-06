Rankweil investiert in Kanalausbau

Arbeiten zur Erweiterung des Kanalnetzes um etwa 400 Meter haben begonnen

An mehreren Stellen wird in Rankweil derzeit gegraben: Neue Kanalleitungen entstehen an der Bifangstraße und im Pfarrer-Strasser-Weg an der L190 beim Autohaus Lins, beim Kunert Industriepark und in der Langgasse. Die Planung und Ausschreibung der Arbeiten erfolgte über das Ingenieurbüro M+G Ingenieure aus Feldkirch. Neun Firmen wurden zur Angebotsabgabe eingeladen, sieben Angebote sind fristgerecht eingetroffen. Nach der Prüfung ging der Auftrag an die Firma Gort Hermann Hoch- und Tiefbauunternehmen GmbH aus Frastanz mit einer Angebotssumme von 228.000 Euro netto als Bestbieter.