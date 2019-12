Rankweil in weihnachtlichem Glanz

Vorweihnachtlich präsentiert sich derzeit die Marktgemeinde Rankweil. Die stimmungsvolle und zugleich energiesparende Beleuchtung lädt zum Weihnachtsbummel ein.

Seit einigen Tagen schmückt zudem eine rund zwölf Meter hohe Fichte den Marktplatz in Rankweil. Der Baum wurde von Familie Stemmer in Rankweil gespendet. Von dort haben ihn Mitarbeiter des Bauhofs abtransportiert und mittels Kran vor dem Rathaus aufgestellt. Die Weihnachtsbäume vor der Rankweiler Basilika und der Kirche Brederis stammen von Familie Mayr und Familie Achtsnit in Rankweil. Sie werden mit je 250 LED-Glühbirnen beleuchtet.