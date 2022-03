Rankweil hilft gegen Dornbirner SV nur ein Erfolg

Um die Aufstiegschance zu wahren brauchen die Rankler in Haselstauden drei Punkte.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Dornbirner SV vs RW Rankweil

Entweder geht eine Negativserie oder eine Erfolgsserie zur Sonntagsmatinee in der Emma&Eugen Arena am Sportplatz Haselstauden zu Ende. Hausherr Dornbirner SV hat zuletzt im Herbst sechsmal nicht mehr gewinnen können und Gegner RW Rankweil verbuchte drei Siege und drei Remis in Folge. Beide Mannschaften können aufgrund von Verletzungen, Sperren und Krankheit nicht in Bestbesetzung antreten. Für den Dornbirner SV geht es um wichtige Zähler für das Abstiegs Play-off, die Rankweiler haben noch eine theoretische Chance auf den zweiten Aufstiegsplatz in der VN.at Eliteliga. Allerdings fehlt der zwanzigfache Torschüte Fabian Koch den Rankler wegen seiner fünften gelben Karte. Sein Part als Solospitze übernimmt Lukas Lampert. Rankweil helfen aber nur noch drei Erfolge gegen den Dornbirner SV, Admira Dornbirn und Hohenems um den Traum vom Aufstieg eventuell zu realisieren. Fünf Stammspieler sind bei den Ranklern nicht einsatzbereit. Rückkehrer Julian Gassner gibt als Sechser im RW-Dress sein Debüt. Der Ausfall von Jonas Gamper (rekonvaleszent) und Sercan Altuntas (Gelbsperre) schmerzt dem Hausherr sehr. Der Dornbirner SV setzt aber auf seine Heimstärke, fünfmal gingen die Gasser-Schützlinge vor eigenem Publikum schon als Sieger vom Spielfeld. Bei den Ranklern soll es das Trio Timo Wölbitsch, Mathias Bechter und Matthias Flatz richten.