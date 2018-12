Rankweil hat "Türen geöffnet"

Am Freitag, 30. November, haben rund 60 Gäste im Vinomnasaal den Abschluss von „Türen öffnen“ gefeiert – einer 13-teiligen Veranstaltungsreihe, welche Personen, die mit Kindern im Kleinkindalter arbeiten, theoretische und praktische Unterstützung rund um den Sprachenerwerb bietet.

Anlässlich des Abschlusses von „Türen öffnen“ begrüßten Landesrätin Katharina Wiesflecker und Vizebürgermeisterin Katharina Wöß-Krall zahlreiche Gäste im Vinomnasaal. Beide zeigten sich beeindruckt vom Vortrag der Verhaltensbiologin und Entwicklungsforscherin Gabriele Haug-Schnabel, welche über das Thema „Kinder zwischen Familie und Einrichtungen“ sprach. Die Expertin spürte den Fragen nach, was ein Kind in außerfamiliären Lernorten braucht und wie die neuen Erfahrungsräume als Bereicherung erlebt und die ersten Schritte in Spielgruppe und Kindergarten gut begleitet werden können.