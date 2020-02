Rankweil hat neuen Amtsleiter

Christian Breuß heißt der neue Amtsleiter im Rathaus Rankweil. Er übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion als Gruppenleiter der Allgemeinen Verwaltung.

Christian Breuß ist seit über zwanzig Jahren in verschiedenen Abteilungen im Rathaus Rankweil tätig, zuletzt als Gruppenleiter der Allgemeinen Verwaltung. Zusätzlich übt er nun die Funktion als Amtsleiter aus, in welcher er für sämtliche Personalagenden sowie für das Sitzungsmanagement von Gemeindevorstands- und Gemeindevertretungssitzungen zuständig ist. Zudem ist er ein Bindeglied zwischen Bürgern, Amt sowie Politik und trägt die Verantwortung für die internen Abläufe.

In seiner Freizeit trifft man ihn meist in den Bergen beim Wandern, Bergsteigen oder Mountainbiken. Zudem ist er Leiter der „PWA – Pfadfinder Wie Alle“, einer Pfadfinderstufe für Menschen mit Beeinträchtigung. Christian Breuß ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Söhnen und wohnt in Rankweil.