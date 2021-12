Rankweil hat Budget für 2022 fixiert

Die Rankweiler Gemeindevertretung hat den Budgetvoranschlag 2022 am 16. Dezember einstimmig beschlossen. Die Gesamtsumme der Mittelverwendung im kommenden Jahr beträgt rund 50 Mio. Euro, investiert werden sollen 10,6 Mio. Euro – und zwar vorwiegend in Bildung und den Kauf von Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt Vor diesem Hintergrund weist das Budget der Marktgemeinde Rankweil für 2022 Einnahmen in Höhe von 38,2 Mio. Euro und Ausgaben in Höhe von 49,1 Mio. Euro aus, was somit einen negativen Netto-Finanzierungshaushalt in Höhe von 10,9 Mio. Euro ergibt. Ähnlich sieht es bei dem im Ergebnishaushalt 2022 ausgewiesene Nettoergebnis nach Rücklagen von minus 3,8 Mio. Euro aus.

Ausgaben und Investitionen

Ausgabenseitig ist Rankweil zudem mit steigenden Ausgaben im Bereich der Transferzahlungen konfrontiert, auf welche die Marktgemeinde keinen Einfluss hat. Das sind insbesondere Zahlungen zur Abgangsdeckung an den Spitalsfonds, der Beitrag an den Sozialfonds sowie andere Transferleistungen, welche gegenüber dem Vorjahr rund 598.000 Euro mehr ausmachen. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen für das kommende Jahr 10,6 Mio. Euro, was rund 21 Prozent der Gesamtausgaben der Marktgemeinde Rankweil entspricht. Rund 3,7 Mio. Euro werden in Schulen und Kinderbetreuung fließen, 1,7 Mio. in den Straßenbau und weitere rund 0,6 Mio. Euro in die Sanierung der Kanalisation, rund 2,8 Mio. Euro in den Erwerb von Immobilien und rund 1,8 Mio. Euro in verschiedene kleinere Projekte. „Die größten Investitionen werden 2022 räumliche Adaptionen und Neubauten von Kinderbetreuungseinrichtungen sein. Unter anderem sind die neue Kleinkindbetreuung Markt sowie ein Teil der Neubaukosten für die Kinderbetreuung Montfort eingerechnet. Als familienfreundlichste Gemeinde Vorarlbergs legen wir großen Wert auf eine gut ausgebaute und bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Kinder“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.