Rankweil führt Schulsozialarbeit in Volksschulen ein

Ab Jänner 2023 gibt es in Rankweil an allen Pflichtschulen Schulsozialarbeit. Dafür stockt die Marktgemeinde das Kontingent um 10 Stunden auf 40 Wochenstunden auf.

Somit finanziert Rankweil die Hälfte des Stundenkontingents aus dem Gemeindebudget. „Wir bemerken, dass der Bedarf in der jungen Altersgruppe steigt. Je früher wir auf schwierige Entwicklungen reagieren, desto eher entlasten wir die nachgelagerten Systeme“, erklärt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall. „Prävention statt Reparatur ist ein wichtiger Ansatz, bei dem wir möglichst früh Unterstützung anbieten möchten – entsprechend der Initiative ‚Kein Kind zurücklassen‘.“

Beratung auf Augenhöhe

Ab 1. Jänner 2023 werden neben den beiden Mittelschulen auch die drei Volksschulen Montfort, Markt und Brederis über ein fixes Kontingent an Schulsozialarbeitsstunden verfügen. „Wir sind neutrale Ansprechpartner*innen und begegnen Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe. Durch unsere laufende Präsenz an den Schulen kennen uns die Schüler*innen und bekommen vieles frühzeitig mit. Das ist wichtig, um präventiv tätig zu werden – viele würden von sich aus nicht den Weg in eine Beratung finden“, erklärt Schulsozialarbeiterin Jennifer Kogler.