Rankweiler Frühlingsgefühle

Zweite Auflage des Programms „NatuRankweil“ startet im Garten

Rankweil. Im vergangenen Jahr veranstaltete die Marktgemeinde Rankweil zum ersten Mal unter dem Titel „NatuRankweil“ eine Bildungsreihe, als Nachfolger des früher verliehenen Blumen Oscars, welche sich mit verschiedenen Aspekten von Garten, Natur, Wald, Landwirtschaft und Heilkräutern beschäftigte. Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen kommt es dieses Jahr unter dem Titel „Zurück zu den Wurzeln“ zu einer Neuauflage des Angebots. Mit an Bord auch der Obst – und Gartenbauverein sowie der Verein „Faktor Natur“. So geht es unter anderem das ganze Jahr erneut um den Erfahrungsaustausch von Hobbygärtnern untereinander. Bereits im April findet ein Kräuterkochkurs statt und ein Seminar zur Umsetzung von naturnahen, insektenfreundlichen Hecken im Hausgarten. Im Mai erkundet man per Fahrrad verschiedene Möglichkeiten zur Förderung von Artenvielfalt anhand von Beispielen im Weitried. Im Juni öffnen verschiedene Landwirtschaftsbetriebe ihre Türen für die Bevölkerung, um bei einer Hoftour zu sensibilisieren wo das Schnitzel von morgen, heute lebt. Dadurch soll der Landwirt als Erzeuger von Fleisch und anderen Lebensmitteln wieder bewusst gemacht werden. Im September schließlich lädt man alle Familien zu einem Erlebnistag in die Wälder Rankweils.