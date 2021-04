Rankweil fein rausgeputzt

Hunderte helfende Hände haben aufgeräumt – unter allen Teilnehmer*innen wurden Preise verlost.

„Auffallend war, dass heuer deutlich mehr Lebensmittel- und Fast-Food-Verpackungen dabei waren. Das ist wohl der Corona-Situation geschuldet“, sagt Patricia Gohm vom Bürgerservice Rankweil. Als Anerkennung erhielten die glücklichen Gewinner Hermann Lampert, Siglinde Türtscher und Familie Rauch Michael Einkaufsgutscheine der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland. „Diese Verlosung bringt unsere Wertschätzung für freiwilliges Abfallsammeln in Rankweil zum Ausdruck. Müll aufsammeln kann man übrigens das ganze Jahr über, nicht nur in den Flurreinigungswochen“, ergänzt Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall augenzwinkernd. Auch Gemeinderat Alejandro Schwaszta ließ es sich nicht nehmen, sich bei den Teilnehmer*innen persönlich zu bedanken. Initiiert und durchgeführt wurde die Flurreinigung von der Marktgemeinde Rankweil in Zusammenarbeit mit der Agrargemeinschaft Rankweil.