Rankweil feiert kulturelle Vielfalt

Mit dem 20. Fest der Kulturen am Sonntag, dem 26. September, geht der diesjährige Rankweiler Sommer zu Ende. Rund 2.500 Menschen nahmen an 40 Veranstaltungen aus Sport, Kultur und Kulinarik teil.

Trotz kurzfristiger Planungsphase konnte die Marktgemeinde Rankweil in Zusammenarbeit mit Vereinen, Wirten, Privatpersonen und Unternehmen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen. Der Startschuss gab der Slowfoodspaziergang und das Open-Air-Konzert „Schellinksi und La Risa“. Veranstaltungen am Liebfrauenberg und im wiederbelebten Mesnerstüble wie das Konzert „Gone Boy und Ishantu“ oder literarische Abende mit Amos Postner oder Reingard Wöß versprachen besonderes Ambiente und kulturelle Begegnungen. Sportliches Highlight war der bestens besuchte Trans Vorarlberg Triathlon, das Beachvolleyballturnier und der ASVÖ Familiensporttag. Der Klassiker „Filme unter Sternen“ brachte wieder Lichtspiele an den Marktplatz und konnte mit einer guten Mischung aus Blockbustern, Nischen – und Themenfilmen ein breites Publikum ansprechen.