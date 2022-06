Rankweil feiert Fest der Kulturen

Am Sonntag, 26. Juni 2022, 11 bis 18 Uhr, wird am Marktplatz in Rankweil das Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen und die daraus entstandene Internationalität in der Gemeinde gefeiert.

Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet wird das Fest der Kulturen ab 11.00 Uhr durch Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Gemeinderat Helmut Jenny, gemeinsam mit der Jugendkapelle der Bürgermusik Rankweil. Als Vertreterin des Landes wird Landesrätin Martina Rüscher zu Gast sein. Im Anschluss erwarten die Besucher*innen verschiedene Volkstänze, traditionelle Musikstücke und landestypische Köstlichkeiten von Kulturgruppen aus Bosnien, den Philippinen, Österreich, Serbien und der Türkei. Erstmals dabei ist heuer der philippinische Verein „Edabem – Association Incorporated in Austria“.