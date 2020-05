Rankweil erweitert Trinkwassernetz

Nach mehreren Jahren intensiver Planungen wird in den kommenden Wochen der Grundwasserbrunnen „Im Schlatt“ fertiggestellt.

Rankweil . Aufgrund steigenden Wasserverbrauchs in Rankweil wurde die Erschließung eines zusätzlichen Wasservorkommens notwendig und so wurde in den letzten Jahren intensiv am Grundwasserbrunnen „Im Schlatt“ geplant. Im April konnte dann mit den ersten Arbeiten begonnen werden.

Der neue Grundwasserbrunnen der Wassergenossenschaft Rankweil wird dabei auf den Flächen der Agrargemeinschaft Altgemeinde Altenstadt an der unteren Ill errichtet. Dazu wurde in den letzten Wochen bereits mit den Arbeiten der rund zwei Kilometer langen Transportleitung begonnen. Nach dem Abschluss der ersten Etappe ist nun auch der untere Paspelsweg wieder passierbar und in den kommenden Wochen werden die Leitungen im Bereich Sinders verlegt. Weiters umfassen die Bauarbeiten eine Brunnenbohrung mit dem dazugehörigen Betriebsgebäude und dem abschließenden Anschluss an die Transportleitung. Der Brunnen soll nach Fertigstellung auf eine Förderleistung von 60 l/s ausgebaut werden – das entspricht dem zukünftigen Bedarf der Wassergenossenschaft an verbrauchsreichen Tagen und ist bei Ausfall der zwei bestehenden Wasservorkommen Hochwuhr und Tillis, eine Vollversorgung weiterhin gewährleistet. Während der Bauarbeiten ist an den Zufahrtswegen in diesem Bereich mit Behinderungen durch Baustellenverkehr zu rechnen – die Arbeiten sollen aber bis Ende Juni weitestgehend abgeschlossen sein. MIMA