Rankweil blüht: Neun Gärten ausgezeichnet

Neun Gartenbesitzer*innen wurden erstmals im Rahmen der Aktion „Rankweil blüht“ mit der Plakette „Natur im Garten“ ausgezeichnet. Insgesamt nahmen rund 90 Hobbygärtner*innen an der gemeinsamen Aktion des Obst- und Gartenbauverein (OGV) und der Marktgemeinde Rankweil teil.

Karl-Heinz Fritsche, Obmann des OGV Rankweil, freut sich, dass zwei Gärten überdies auch als Landessieger beim Garten- und Blumenbewerb Flora hervorgingen. „Gärten sprechen die Sinne an und tragen so zum Wohlgefühl der Menschen bei. Und wenn private und öffentliche Gärten naturnah gestaltet werden, ist dies ein zusätzliches Plus für die Aufenthaltsqualität in jeder Gemeinde“, betont er.