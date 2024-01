Rankweil bedankte sich für Treue

Die Marktgemeinde Rankweil hat beim Neujahrsempfang vergangenen Freitag, 12. Jänner 2024, 20 Mitarbeiter*innen für ihre Betriebszugehörigkeit zwischen zehn und 30 Jahren gedankt.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall eröffnete den Abend und bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Leistung. Auch Andreas Eisenhut, Obmann der Personalvertretung, nutzte die Gelegenheit, um die gute Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde zu betonen. Anschließend erhielten Mitarbeiter*innen mit einem runden Betriebsjubiläum zwischen zehn und 30 Jahren als Anerkennung eine Urkunde sowie Rankweil Gutscheine. Drei in den Ruhestand eintretende Mitarbeiter*innen freuten sich über einen Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von einem Ensemble der Musikschule Rankweil-Vorderland und das Buffet kam dieses Jahr vom Rankler Hof. Besonderen Dank sprach Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall der Personalvertretung aus, die viele Stunden in die Organisation des Abends investiert hat.

Großer Frauenanteil, familienfreundliche Kultur

Derzeit beschäftigt die Marktgemeinde Rankweil 290 Mitarbeiter*innen – rund die Hälfte davon in Teilzeit. Die Arbeitsplätze befinden sich vor allem in Kinderbetreuungseinrichtungen, im Rathaus, in der Musikschule, dem Bauhof sowie in angegliederten Institutionen. 64 Mitarbeiter*innen sind Männer, 206 Frauen. Im Jahr 2022 wurde die Marktgemeinde Rankweil erneut als familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet – unter anderem für flexible Arbeitszeitmodelle, Maßnahmen rund um Karenz und Wiedereinstieg, besondere Väterförderung sowie familienfördernde Serviceleistungen.