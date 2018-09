Rankweil als Fairtrade-Gemeinde bestätigt

Vor zwei Jahren wurde Rankweil zur ersten Fairtrade-Gemeinde Vorarlbergs. Nun wurde dieser Status für weitere zwei Jahre verlängert.

Inzwischen wurde einiges umgesetzt: Es wurde ein Online-Einkaufsführer erstellt und im Rathaus Rankweil, im Vinomnasaal sowie bei Veranstaltungen der Pfarre oder der Offenen Jugendarbeit werden Fairtrade-Säfte, Kaffee und andere Produkte angeboten. Zudem gibt es im Weltladen und der Breanderei an der Ringstraße eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten. Auch in Rankweils Schulen finden regelmäßig Aktionen und Projekte zu diesem Thema statt. Rankweil setzt sich außerdem dafür ein, dass künftig mehr Betriebe Fairtrade-Produkte für Konsumentinnen und Konsumenten sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten.