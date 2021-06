Rankler Sonnenstrom - Gemeinsam eine enkeltaugliche Zukunft schaffen

Die Marktgemeinde Rankweil startet in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Vorarlberg (AEEV) eine Bürgerbeteiligungsaktion.

Jetzt Rankler Sonnenscheine erwerben

Die Marktgemeinde Rankweil sieht in der gemeinschaftlichen Ausrichtung von erneuerbaren Energieprojekten einen wichtigen Baustein für den Klimaschutz. Bürger*innen können Sonnenscheine (1 Sonnenschein = 1 Modul) um jeweils 500 Euro erwerben und erhalten im Gegenzug 10 Jahre lang jährlich eine Rückzahlung in der Höhe von 55 Euro bar oder 60 Euro in Form von Rankler Kaufmannschaftsgutscheinen zurück. Die Anzahl der Sonnenscheine ist auf fünf Stück pro Haushalt limitiert. Insgesamt können 80 Sonnenscheine erworben werden. Die Anlage ist so ausgelegt, dass der Strombedarf im Feuerwehrhaus über das Jahr gesehen, fast abgedeckt werden kann. Mehr Informationen zum Erwerb der Rankler Sonnenscheinen erhalten Sie unter www.rankweil.at/sonnenstrom