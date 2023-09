Rankler Senior*innen zu Besuch in Probstei St. Gerold

Der heurige Seniorenausflug der Marktgemeinde Rankweil führte die rund 115 Teilnehmer*innen in die Probstei St. Gerold.

Mit einer geselligen Busfahrt ins Großwalsertal starteten die Senior*innen voller Vorfreude in den Tag. Dort konnte bei einer Führung Wissenswertes zur 1.000-jährigen Geschichte der Propstei erfahren werden, die bis 1958 als Kloster diente. Heute wird die idyllische Anlage als Bildungs- und Begegnungsstätte genutzt. Der informative Rundgang durch das Anwesen, das gerade einer Gesamtsanierung unterzogen wird, fand mit einem Besuch im hauseigenen Weinkeller einen genüsslichen Abschluss.

Ausklang im Vinomnasaal

Zurück in Rankweil wurde zu einem beschwingten Ausklang in den Vinomnasaal geladen: Mit einer feinen Jause und musikalischer Begleitung durch die Gruppe „Jackpot“ ging der Tag gesellig zu Ende. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Tanja Schroller von der Abteilung Bürgerservice, Gesellschaft und Soziales banden sich selbst die Schürze um, um für das Wohl der Senior*innen zu sorgen. Sie überreichten außerdem ein kleines Präsent an Rudolf Adlassnigg und Marianne Gaßner, die mit 97 bzw. 90 Jahren die ältesten teilnehmenden Personen des Ausflugs waren. Auch die Gemeinderäte Karin Reith und Klaus Pirker, Alt-Vizebürgermeister Franz Abbrederis sowie Gemeindeärztin Magdalena Wöß ließen es sich nicht nehmen, der geselligen Runde beizuwohnen.