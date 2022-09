Rankler Senior*innen zu Besuch in Juppenwerkstatt

154 Rankler*innen nahmen vergangenen Mittwoch, 14. September, am traditionellen Senior*innenausflug der Marktgemeinde Rankweil teil. Dieser führte heuer in die Juppenwerkstatt Riefensberg.

Mit einer geselligen Busfahrt in den vorderen Bregenzerwald starteten die Senior*innen voller Vorfreude in den Tag. Angekommen im idyllischen Riefensberg schlug die gut gelaunte Runde den Weg in die Juppenwerkstatt ein. Hier gab es spannende Einblicke in die Herstellung des Juppenstoffs aus Glanzleinen – ein Handwerk, das 2021 ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.