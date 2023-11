Rankler Seniorenbeirat auf Exkursion in St. Gallen

Der Rankweiler Seniorenbeirat konnte bei einer Exkursion nach St. Gallen wertvolle Inspirationen über neue Technologien und Angebote für ältere Menschen und Personen mit Demenzerkrankungen sammeln.

Wie kann älteren Menschen und Demenzkranken das Leben erleichtert werden? Welche digitalen Neuerungen helfen dabei, ihre Selbständigkeit so lange wie möglich zu erhalten? Neue Impulse zu diesem Thema konnte der Rankweiler Seniorenbeirat bei einer Exkursion nach St. Gallen in die Schweiz sammeln.

Modellwohnung für Demenzkranke

15 Mitglieder des Beirats – unter anderen Bgm. Katharina Wöß-Krall, Franz Abbrederis als Obmann des Seniorenbeirats, Gemeinderat und Seniorenbund-Obmann Helmut Jenny sowie Gemeinderätin Karin Reith, Obfrau des Ausschusses für Gesellschaft und Soziales – machten sich am Freitag, 17. November, auf den Weg nach St. Gallen in die Schweiz, um dort das Wohnlabor „SimDeC“ (Simulation im Bereich Dementia Care) zu besuchen. Josef Huber, Dozent an der Ostschweizer Fachhochschule sowie Mitbegründer der Stiftung „Wohnen + Bleiben“, führte durch die Modellwohnung für Menschen mit Demenz und zeigte auf, mit welchen Technologien und Hilfsmitteln ein selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglicht werden kann.