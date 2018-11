„Rankler Krippeler“ präsentieren ihre Kunstwerke

Die diesjährige Krippenausstellung der Krippenfreunde Rankweil findet vom Freitag den 30. November bis Sonntag den 2. Dezember im Rankweiler Vereinshaus statt.

Rankweil „Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt“, so sprach der Engel zu den Hirten, wie dies im Lukas-Evangelium nachzulesen ist.

Schon im 4. Jahrhundert haben sich Künstler der berühmten Weihnachtsgeschichte angenommen, gab es in Italien die bildliche Darstellung der Geburt Christi.

Als „Vater der Weihnachtskrippe“ gilt Franz von Assisi. Er wollte den Menschen, die nicht lesen konnten, die faszinierende Weihnachtsgeschichte näherbringen. So entstand die erste lebende Krippe als ein Symbol der Armut und der Besitzlosigkeit.

Seit dem 15. Jahrhundert gab es zunächst in Italien und Spanien, später auch in Deutschland Weihnachtskrippen mit Holzfiguren. Im Laufe der Zeit entwickelten sich Krippen unterschiedlicher Stilrichtungen, die unsere Vorstellungen von einer Weihnachtskrippe bis heute prägen.

An die 100 Weihnachtskrippen, Kunstwerke im heimatlichen oder orientalischen Stil, als Schnee-, Schwamm und Laternenkrippen, welche in den Herbstkursen 2018 von den Kursteilnehmern mit viel Liebe zum Detail gebaut wurden, werden präsentiert.

Zudem können Krippen der Jüngsten „Krippalar“, die im diesjährigen Kinderkrippenkurs hergestellt wurden, aber auch einige von Kurslehrern gebaute Krippen bei der Ausstellung bewundert werden.

Die Ausstellung wird am Freitag, 30. November um 18.30 Uhr, mit der Krippensegnung feierlich eröffnet. Auch St. Nikolaus ist zu Gast und besucht an diesem Tag wieder die jüngsten Ausstellungsbesucher.

Die Ausstellung ist weiters am Samstag und Sonntag 1. und 2. Dezember von 10.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Für eine feine Bewirtung der Gäste sorgen die Rankweiler Krippeler.