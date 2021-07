Rankler Kinder sammelten 22.000 Klima-Meilen

Rund 500 Kinder der Rankweiler Volksschulen Markt, Montfort und Brederis haben im vergangenen Schuljahr im Rahmen der Aktion „Schoolwalker“ 22.000 Klima-Meilen gesammelt.

Die 500 teilnehmenden Kinder legten insgesamt 22.000 Schulwege zu Fuß oder mit Roller, Rad & Co. zurück. „Der Verzicht auf motorisierte Verkehrsmittel im Rahmen der ‚Schoolwalker‘-Aktion soll Leistungsfähigkeit sowie körperliche Fitness fördern, für die Gefahren auf der Straße sensibilisieren und auf den Klimaschutz aufmerksam machen“, verdeutlichen Gemeinderat Alejandro Schwaszta und Katrin Ehrenbrandtner als Umweltverantwortliche im Rathaus die Hintergründe der Aktion.

Sie überreichten kürzlich als Anerkennung für den Einsatz der Schüler*innen Urkunden und Schoolwalker-Schecks an alle teilnehmenden Rankweiler Schulen. Das Geld wandert in die Klassenkassen und soll bei Ausflügen, Projekten etc. zum Einsatz kommen. Die nächste Schoolwalker-Aktion ist dann im Herbst geplant – die Motivation der Kinder, wieder mit dabei zu sein, ist groß, bekräftigen die Volksschuldirektor*innen.