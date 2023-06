Rankler Kinder erlebten das Abenteuer Energie

In den Rankweiler Kindergärten Montfort, Markt und Brederis stand heuer das Thema Energie und Klima im Mittelpunkt.

Der Kindergarten Montfort führte heuer das Jahresprojekt „Ein Königreich für die Zukunft“ durch. Das Programm hat zum Ziel, Kinder spielerisch an das Thema Energie heranzuführen und sie für einen wertschätzenden Umgang mit dieser kostbaren Ressource zu sensibilisieren. Angepasst an die Jahreszeit wurden beispielsweise Experimente mit Wasser, Wärme und Luft durchgeführt. Beim Stromfrei-Tag und Sahneschlagen durch Schütteln wurde deutlich, welch großen Stellenwert Energie in unserem Alltag einnimmt. Wie viel Kraft es kostet, Energie selbst zu erzeugen, konnten die Kinder bei der Stromerzeugung mit dem Fahrrad selbst ausprobieren.