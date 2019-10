Rankler Herbststimmung

Kulinarik und Musik bei Traumwetter

Rankweil. Die Tage werden kürzer, die Blätter wechseln ihre Farben. Für so manchen ist der Herbst die schönste Zeit des Jahres. Diese sahen sich beim Herbstfest des Rankweiler Hofs auf jeden Fall bestätigt, das wettermäßig an einem absoluten Traumtag über die Bühne ging. Stichwort Bühne auf dieser wurde ein musikalisches Programm der Extraklasse präsentiert. Den Auftakt machte die Bürgermusik Rankweil, darauf folgten der Nachwuchs des Musikschule in der Formation der JazzTunes. Das Duo H.R.O.N. präsentierte Songs der 70er und 80er, die markante Stimme von Alex Suter brachte die zahlreichen Gäste dann endgültig in Stimmung, ehe Moose Crossing und Roadwork die Montfortstraße neben dem Gasthaus zum Beben brachten. Familie Vith vom Rankler Hof und ihr Team versorgten die Gäste drinnen und draußen mit kulinarischen Köstlichkeiten und entsprechendem Getränkenachschub. Während Politiker wie die Landtagsabgeordneten Steve Mayr, Markus Hartmann und Christoph Metzler das Fest für einen Wahlkampfendspurt nutzten, legte die Hausherrin Rankweils Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall mit ihrem Gatten Marco und den Kindern einen gemütlichen Familientag ein. Getreu dem Motto keine Party ohne Altes Kino unterstützte die Crew rund um Chef Claudio Herburger und seinem Vorgänger Armin Wille das Fest ebenso wie Sound Legende Quadro Ernst, der für den guten Ton sorgte. Unweit der Party absolvierte die Rankler Wehr ihre Abschlussprobe und mischte sich nach getaner Arbeit ebenfalls unter die Gäste. CEG