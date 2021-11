Rankler G’schichten: Figuren an neuem Standort

Die lebensgroßen Figuren der Ausstellung „Rankler G’schichten“ haben Ende November neue Standorte bekommen: Sie sind nun bei der Basilika und bei der St.-Josefs-Kirche stationiert.

Die Ausstellung, die im Rahmen des Projektes LE.NA – lebendige Nachbarschaft von der Caritas Vorarlberg in Kooperation mit der Marktgemeinde Rankweil durchgeführt wird, war seit Juli am Marktplatz in Rankweil zu sehen. Nun erzählen die Figuren, die reale Personen aus Rankweil darstellen, auf dem Liebfrauenberg und in der Hadeldorfstraße ihre Geschichten: Über einen QR-Code können die Lebenswege der dazugehörigen Originale nachgehört und -gesehen werden. Das Magazin zur Ausstellung ist im Bürgerservice im Rathaus erhältlich. Auch unter www.rankweil.at/rankler-gschichten stehen die „Rankler G’gschichten“ in verschiedenen Formaten zur Verfügung.