Rankler Bauhof sorgt für Sicherheit

Mitarbeiter des Rankweiler Bauhofs haben kranke und umsturzgefährdete Bäume an öffentlichen Standorten entfernt.

Die Robinie an der Unterführung Churerstraße, der Apfelbaum am Spielplatz Merowinger und die Pappel bei der Auffahrt zum Landeskrankenhaus Rankweil: Alle diese Bäume waren durch Krankheit oder Überalterung eine Gefahr für Verkehr und Passanten und mussten deshalb gefällt werden. Als Ersatz werden standortgerechte Bäume nachgepflanzt – eine wichtige Maßnahme der Klimawandelanpassungsstrategie, betont Bauhofleiter Wilfried Ammann: „Fehlen Bäume und ist der Boden zu stark versiegelt, sinkt die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung deutlich. Bäume filtern Staub, geben Sauerstoff ab, speichern Wasser und sind Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen. Sie tragen wesentlich zur Qualität eines öffentlichen Raumes bei.“