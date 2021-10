Rang 2 für die Wildcats

Beim 6. Montafoner Egger-Bier-Cup in Schruns mussten sich die Lustenauer Eishockeydamen erst im Finale geschlagen geben.

Lustenau. Nach dem erfolgreichen Auftakt in die zweite österreichische Damen Eishockey Bundesliga ging es für die Wildcats aus Lustenau am vergangenen Wochenende motiviert und voller Vorfreude zum traditionellen Turnier in den Aktivpark Montafon.

Sicherer Einzug ins Endspiel

Und schon am ersten Tag zeigten die Hockeyladies aus Lustenau, dass sie auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten gehören. Nach vier Siegen und einem Unentschieden am ersten Turniertag qualifizierten sich die Wildcats sicher für das Halbfinale. Dort hatten die Ländle-Ladies im Duell gegen die Damen aus Freising zwar mehr Tormöglichkeiten, doch im Abschluss wollte der Puck nicht ins Tor der Deutschen. So musste das Penaltyschießen über den Finaleinzug entscheiden und hier konnte Natalie Hämmerle die Hartgummischeibe gleich zweimal im gegnerischen Tor unterbringen und sicherte den Wildcats den Einzug ins Endspiel.

Titel ging wieder nach Mannheim