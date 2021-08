Ran an die Nägel

Im Zuge des School is out-Programms der Marktgemeinde Lustenau konnten Schulkinder sich im Hüttenbauen erproben.

In den vergangenen zwei Wochen entstanden sehr einfallsreiche Hütten. Pro Woche waren 20 Kinder angemeldet. Innerhalb von nur zwei Tagen erschufen die Kinder ihre ersten Bauwerke, die sie durchaus allein konstruiert haben. Danach ging es ans Ausarbeiten. Mädchen und Jungen bemalten gleichermaßen Leitern für ihre Häuser, stellten Regale her oder hissten selbstgebastelte Fahnen. Die Kinder haben an jedes noch so kleine Detail gedacht: So schmückte in einem Haus eine Schaukel den Innenbereich, bei einer anderen Gruppe entstand sogar eine kleine Terrasse. Was nicht fehlen durfte waren dichte Dächer, die die Kinder mit Planen und Holzbalken bauten. So waren sie vor dem immer wieder aufkommenden Regen geschützt. „Wir beobachten, wie die Kinder innerhalb kürzester Zeit ihre motorischen Fähigkeiten verbessern und ihre Sozialkompetenz stärken“, so Greußing. „Es wäre schön, wenn die Kinder das ganze Jahr einen Platz hätten, an dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen könnten“, betont Greußing, mit einem zufriedenen Blick auf die selbstgebauten Hütten der Kinder. Bvs