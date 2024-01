Rakete verletzte Mutter in Feldkirch: Baby unversehrt

Eine Mutter ist kurz nach Beginn des neuen Jahres in Feldkirch durch einen Rakete verletzt worden.

In nächster Nähe befand sich ihr Kleinkind in einem Kinderwagen. Laut der Polizei schlug das Geschoss auf dem Sparkassenplatz in einem Gebäude ein und explodierte dort. Die Mutter erlitt Verbrennungen unbestimmten Grades an den Beinen, das Baby blieb unverletzt.