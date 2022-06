Einladung zum Dorfspaziergang mit "Lochau Ahoi"

Auf geht’s durch Lochau! Kommen Sie am 1. Juli 2022 um 16.00 Uhr mit auf einen Spaziergang durch Lochau! Reden Sie mit, wie sich die Gemeinde räumlich entwickeln soll mit dem räumlichen Entwicklungskonzept.

Bei dem Spaziergang soll vor allem die Bevölkerung zu Wort kommen: Was halten Sie davon? Welche Themen sind Ihnen wichtig?Bei einer Runde zu Fuß durch Lochau werden viele Themen sichtbar. Wo sind Potentiale im Ort? Was ist bisher nicht so gut gelungen und welche positiven Beispiele gibt es? Durch die Erstellung des Räumlichen Entwicklungsplanes soll aufzeigt werden, wohin Lochau steuern soll.

Das Planungsteam gibt dabei an vier Stationen eine kurze Einführung, wobei die Themen des Spazierganges sehr vielfältig sind. Es geht um Freiräume, Naherholungsräume, Siedlungsentwicklung, Architektur, Verkehr, Mobilität und Energieversorgung. Was denken Sie? Was ist ein wünschenswertes Bild für die Zukunft von Lochau?

Das ist seit Sommer 2021 passiert

Die Überarbeitung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes startete 2021, begleitet von den Planungsbüros stadtland und FRAU STURN. Letzten Sommer wurden die BürgerInnen mittels Befragung am See und einer Postkartenaktion das erste Mal an diesem Projekt beteiligt. Mittlerweile ist die Bestandsanalyse abgeschlossen. Mit der Arbeitsgruppe der Gemeinde fanden mehrere Sitzungen und ein erster Spaziergang durch Lochau Süd statt.

Die Meinung der LochauerInnen ist gefragt

Beim Spaziergang ist nun wieder die Bevölkerung am Wort. Mit Beteiligung der EinwohnerInnen und nach den Vorgaben des Landes Vorarlbergs ist geplant, dass die Erstellung des Räumlichen Entwicklungsplans bis Ende 2022 abgeschlossen sein soll.

Informationen:

Treffpunkt: 01.07.2022, 16.00 Uhr

Ort: Hotel Am Kaiserstrand

Dauer: ca. 2,5 Stunden

Tour: vom See ins Zentrum

Abschluss: Brauereigasthof Reiner

Tipp: Die ersten 15 Angemeldeten werden im Anschluss zu einem Abendessen eingeladen.

Bei jedem Wetter, bitte bequemes Schuhwerk und dem Wetter entsprechend anziehen.