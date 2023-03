Räuberischer Diebstahl in Göfis: Unbekannte flüchtete mit Bargeld und Schmuck

Als eine 90-jährige Frau in Göfis nach einem Spaziergang in ihr Haus zurückkehrte, bemerkte sie eine unbekannte Frau, die in ihrem Schlafzimmer stand. Die Unbekannte verletzte die 90-Jährige und flüchtete mit Bargeld und Schmuck.

Eine 90-jährige Frau aus Göfis verließ am Mittwoch, 15. März 2023 gegen Mittag, kurzfristig ihr Haus, um ein paar Schritte zu gehen. Da sich die Frau im Nahbereich des Hauses befand, versperrte sie die Nebentüre im Erdgeschoss nicht.

Als sie gegen 12.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie eine unbekannte Frau, welche sich im Schlafzimmer im 1. Obergeschoss befand. Die Unbekannte schrie die 90-Jährige an, stieß sie mit den Händen von sich weg und flüchtete aus dem Haus. Die betagte Frau fiel dadurch zu Boden und verletzte sich leicht.

Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die 90-Jährige das Fehlen von Bargeld und Schmuck.

Personenbeschreibung

Frau, 30 - 40 Jahre alt

bekleidet mit dunklem Rock und dunkler Jacke

Hinweise sind an die Polizeiinspektkion Frastanz erbeten. Polizeiinspektion Frastanz, Tel. +43 (0) 59 133 8156